Військовий облік для жінок: у Раді пояснили, чого чекати з 1 жовтня

З 1 жовтня в Україні низка жінок мають з’явитися до ТЦК і пройти всі необхідні процедури. Йдеться про громадянок, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, та підлягають обов’язковому військовому обліку.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський. За його словами, жінки, яким стан здоров’я дозволяє бути на військовій службі, отримають статус військовозобов’язаних і будуть на військовому обліку.

"Ухваленим законом фактично було надано рік на розробку відповідних підзаконних нормативно-правових актів. За цей час Кабмін підготував постанову, а Міноборони – наказ, яким запроваджено обов’язковий військовий облік жінок медичної та фармацевтичної спеціальностей із 1 жовтня цього року", – зазначив нардеп.

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Веніславський додав, що це не є новаторством, оскільки і в колишньому СРСР, і країнах західного світу жінки, що мають медичну освіту, як правило є військовозобов’язаними й підлягають відповідному обліку.

Він нагадав, що представниці професій, споріднених з певними військово-обліковими спеціальностями, добровільно також можуть стати на військовий облік.

Веніславський вказав, що наразі парламент не планує розширювати перелік спеціальностей, для обов’язкової постановки на військовий облік.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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