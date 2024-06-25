Военный зачислен в распоряжение командира: на какие выплаты он имеет право
Во время полномасштабной войны в Украине, помимо прочих выплат, определенные категории военных имеют право на денежное довольствие, находясь в распоряжении командира. Об этом пишет Новости pro.
Кто может быть зачислен в распоряжение командира:
Военнослужащие, получившие травмы, ранения или заболевания:
- признанные ВЛК непригодными или ограниченно пригодными к военной службе;
- находятся на длительном лечении в связи с ранением или болезнью, полученной в особый период.
Решение о зачислении в распоряжение воспринимает командир воинской части.
Какое денежное довольствие получают военные в распоряжении:
- В течение 2 месяцев: выплачивается полное денежное довольствие по последней занимаемой должности.
- После 2 месяцев:
- Оклад по воинскому званию.
- Прибавка за выслугу лет.
- Дополнительное вознаграждение 20 100 грн. (до истечения пребывания в распоряжении).
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Важно!
Военнослужащие, которые находятся на длительном лечении в связи с тяжелым ранением, дополнительно получают 100 000 грн. ежемесячно и сохраняют ежемесячное денежное довольствие по последней занимаемой должности. Военнослужащие в распоряжении (за исключением тех, кто на лечении) продолжают проходить военную службу, исполняя обязанности, определенные должностным лицом, в распоряжении которого они находятся.
Увольнение с должностей и зачисление в распоряжение осуществляется приказами командиров.
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