Военным собираются уменьшить размер пенсий: кого будет касаться

Государство тратит на выплату специальных пенсий гражданам Украины больше денег, чем на образование. Только за девять месяцев 2024 года на это потратили 88 млрд. гривен, а по прогнозам, к концу 2024 года сумма вырастет до 120 млрд. грн., что почти равно годовому бюджету на образование. Правительство и Верховная Рада намерены кардинально изменить систему выплат пенсий государственным служащим и силовикам.

На сегодняшний день в Украине специальные пенсии могут получать не только военные и полицейские, но и государственные служащие, судьи и прокуроры. Кроме того, силовики с пенсией по инвалидности могут получать значительно более высокие выплаты, чем обычные пенсионеры. Например, средняя пенсия по инвалидности для гражданского лица составляет около 4 400 грн, тогда как для прокуроров может достигать 20 тыс. грн, а для судей - более 50 тыс. грн. Об этом говорится в статье Forbes.

Такое неравенство возникло из-за законодательства, гарантирующего особые условия начисления пенсий для отдельных категорий. Пенсии силовиков могут составлять от 60 до 100% их зарплаты, в то время как обычные пенсии в среднем составляют всего 40% от средней заработной платы в течение жизни.

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Чтобы сократить расходы на специальные пенсии, правительство и Верховная Рада планируют реформировать соответствующий закон и уменьшить суммы таких выплат. Однако силовики и прокуроры часто через суд добиваются увеличения своих пенсий, даже сверх установленного лимита в 23 610 грн.

Для решения этой проблемы правительство планирует ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) и ввести новую систему оценки трудоспособности. Согласно разработанному законопроекту, статус инвалидности будут присваиваться только после комплексной реабилитации и проверки возможности трудоустройства.

Напомним, мы уже писали, как изменятся субсидии в Украине с 1 ноября.

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