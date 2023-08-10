Воины 92 ОМБр из FPV-дрона уничтожили грузовик вместе с оккупантами (видео)

В Луганской области Силам обороны удалось ликвидировать военный грузовик оккупантов и вместе с ним и российских боевиков, находившихся в КамАЗе.

Уничтожение врага попало в объектив дрона, атаковавшего КамАЗ с российскими солдатами. Видео опубликовали в Телеграм-канале "СтратКом ВСУ".

Читайте на также: Штурмовики эффектно уничтожили российскую БМП под Бахмутом (видео)

Отмечается, что вражеский автомобиль был взорван с помощью FPV-дрона.

"На Луганщине рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) "АХИЛЛЕС" 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко поразила российский камаз с личным составом на ходу с помощью FPV-дрона", — прокомментировали это видео в СтратКоме.

Напомним, ранее бойцы 23-й ОБР ОГП "Хортица" уничтожили наблюдательный пункт россиян на территории Запорожской области.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!