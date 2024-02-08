Воины ССО провели уникальную спецоперацию 'Говерла': враг был выбит из опорного пункта (видео)

Воины Сил специальных операций Украины во время совместной работы с подразделениями Сил обороны провели спецоперацию под кодовым названием "Говерла".

Как сообщили в командовании ССО, на одном из направлений фронта подразделения Сил специальных операций помогли Силам обороны Украины улучшить свое оперативно-тактическое положение благодаря сложной спецоперации.

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"Целью операции было захват опорного пункта противника на господствующей высоте. Взять его под контроль подразделениям Сил обороны не удавалось несколько месяцев", – говорится в сообщении.

Воины ССО под прикрытием огневой поддержки РЭБ и БпЛА смогли выбить оккупантов из опорного пункта. Также удалось пополнить фонд пленных – захвачены два десантника из армии противника.

"После проведения зачистки и установления полного контроля над опорным пунктом противника на высоту были заведены определенные подразделения Сил обороны", — добавили в командовании.

Напомним, пограничники уничтожили позицию российских оккупантов на Запорожском направлении.

Ранее морпехи Билинского показали бодрое видео уничтожение российской техники – зенитно-ракетного комплекса "Стрела" и самоходной гаубицы "Мста-С".

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