Воины ССО провели уникальную спецоперацию "Говерла": враг был выбит из опорного пункта (видео)
Воины Сил специальных операций Украины во время совместной работы с подразделениями Сил обороны провели спецоперацию под кодовым названием "Говерла".
Как сообщили в командовании ССО, на одном из направлений фронта подразделения Сил специальных операций помогли Силам обороны Украины улучшить свое оперативно-тактическое положение благодаря сложной спецоперации.
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"Целью операции было захват опорного пункта противника на господствующей высоте. Взять его под контроль подразделениям Сил обороны не удавалось несколько месяцев", – говорится в сообщении.
Воины ССО под прикрытием огневой поддержки РЭБ и БпЛА смогли выбить оккупантов из опорного пункта. Также удалось пополнить фонд пленных – захвачены два десантника из армии противника.
"После проведения зачистки и установления полного контроля над опорным пунктом противника на высоту были заведены определенные подразделения Сил обороны", — добавили в командовании.
Напомним, пограничники уничтожили позицию российских оккупантов на Запорожском направлении.
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