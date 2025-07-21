Волна мобильных переходов: какого оператора украинцы выбирают чаще всего и с чем это связано

В течение первых шести месяцев 2025 почти 318 тысяч украинцев воспользовались услугой переноса мобильного номера (MNP) к другому оператору. Чаще абоненты выбирали переход именно к lifecell.

В то же время эксперты сомневаются, что компания сможет и дальше активно привлекать новых пользователей от конкурентов. Об этом сообщает техническое телеком-сообщество "MZU - Мобильная Связь Украины".

Там уточняют, что общая разница между количеством утраченной и привлеченной аудитории составляет менее 0,1% абонентской базы каждого из мобильных операторов.

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В январе наблюдалось продолжение декабрьской волны активного перехода абонентов из "Киевстар" в lifecell. Однако уже в феврале, по завершении акционного предложения "СТОП Цена", ситуация выровнялась. Эксперты также отмечают, что интересно будет увидеть, чем lifecell сможет заинтересовать своих пользователей в конце года, когда действие скидок завершится.

В результате специалисты отмечают, что услуга переноса номера (MNP) пока не стала массовой среди украинцев. Несмотря на то, что было совершено 318 000 переходов, общий интерес к этой возможности остается достаточно низким.

Ранее мы говорили, что Vodafone запустил новые тарифы.

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