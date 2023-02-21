Українська
Астрология и гороскопы

Вот это фарт! Три знака зодиака получат много денег до конца 2023 года

Анастасия Крыщук

Вот это фарт! Три знака зодиака получат много денег до конца 2023 года

2023 год окажется очень благоприятным в финансовом плане для трех уроженцев зодиакального круга – они получат возможность разбогатеть. Речь идет не только о карьерном росте, но и о неожиданных подарках или даже выигрыше в лотерею.

По словам астрологов, повезет Близнецам, Стрельцам и Козерогам! Вот что их ждет!

Близнецы

Уроженцы этого знака зодиака получат очень выгодное предложение по работе, как раз в канун своего дня рождения. Звезды сулят Близнецам продвижение по карьерной лестнице, новые перспективы и много интересных знакомств. Несмотря на то, что ответственности прибавится, все сполна компенсирует зарплата. Доходы уроженцев знака будут расти, и к концу года они могут позволить себе приобрести авто или недвижимость. В их жизни начнется "белая полоса".

Стрелец

Стрельцов ждет очень успешный период – до ноября 2023 года они совершат настоящий карьерный взлет и могут занять руководящую должность. Кроме того, уроженцы знака могут получить крупный денежный подарок или даже сорвать джекпот в лотерее. У Стрельцов будет получаться все, они станут настоящими любимчиками фортуны. Однако не стоит слишком делиться своими планами с другими – уроженцам знака будут завидовать.

Козерог

Уроженцы этого знака трудолюбивые, и до конца 2023 года их старания будут награждены сполна. Козероги смогут увеличить свои доходы в разы, возможно, некоторые даже решатся на открытие собственного бизнеса. Принесут прибыль и старые инвестиции, на которые они не возлагали больших надежд. Козерогам стоит чаще прислушиваться к своей интуиции, это позволит избежать многих ошибок и направить усилия в правильное русло.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Астрология и гороскопы