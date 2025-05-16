Воздушные силы потеряли самолет F-16 во время выполнения боевого задания, пилот катапультировался

Воздушные силы Вооруженных сил Украины подтвердили потерю истребителя F-16 во время противодействия очередной воздушной атаке России. Во время боевого вылета пилот столкнулся с технической неисправностью, однако сумел вывести самолет подальше от жилой зоны и катапультироваться.

По информации Воздушных сил, инцидент произошел около 3:30 16 мая. В это время украинский истребитель выполнял боевое задание — по предварительным данным, пилот успел уничтожить три вражеских воздушных целей и вел огонь по четыре, когда на борту произошла нештатная ситуация. Благодаря слаженным действиям пилот смог избежать катастрофы в населенном пункте и сохранить свою жизнь.

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Пилота оперативно нашли и эвакуировали поисково-спасательные подразделения. Его состояние оценивается как удовлетворительное — оно находится в безопасном месте, угрозы жизни или здоровью нет. Для установления точных причин инцидента уже работает специальная комиссия.

Напомним, армия РФ атаковала Киев дронами.

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