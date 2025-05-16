Повітряні сили втратили літак F-16 під час виконання бойового завдання, пілот катапультувався

Повітряні сили Збройних сил України підтвердили втрату винищувача F-16 під час протидії черговій повітряній атаці з боку Росії. Під час бойового вильоту пілот зіткнувся з технічною несправністю, однак зумів вивести літак подалі від житлової зони та катапультуватися.

За інформацією Повітряних сил, інцидент стався близько 03:30 16 травня. У цей час український винищувач виконував бойове завдання — за попередніми даними, пілот встиг знищити три ворожі повітряні цілі та вів вогонь по четвертій, коли на борту сталася нештатна ситуація. Завдяки злагодженим діям пілот зміг уникнути катастрофи у населеному пункті та зберегти власне життя.

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Пілота оперативно знайшли та евакуювали пошуково-рятувальні підрозділи. Його стан оцінюється як задовільний — він перебуває у безпечному місці, загрози життю чи здоров’ю немає. Для встановлення точних причин інциденту вже працює спеціальна комісія.

Нагадаємо, армія РФ атакувала Київ дронами.

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