Возле порта Ейск на россии дрон потопил российский корабль - СМИ
В Азовском море близ Ейского морского порта (Таганрогский залив) дрон атаковал русский корабль. Предварительно судно затонуло.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко и паблик "Крымский ветер". Официально информация не подтверждена.
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Андрющенко написал: "Вчера (8 июня. – ред.) около 16:00 с участка берега между Бердянском и Приморском "НашіОчіВсюди" фиксировали на рейде несколько судов негражданского вида (точка одна на карте ниже). Ночью около полуночи наш БПЛА атаковал судно возле порта Ейск (точка два на карте) и оно предварительно отправилось в сопровождение крейсера "Москва". Утром всю информацию об атаке было удалено из всех пабликов оккупантов".
По мнению Андрющенко, оккупанты решили спрятать военные десантные корабли в Ейске, в Азовском море.
"Речь о Больших десантных кораблях, вышедших три дня назад из Новороссийска и через Керченский пролив вошли в Азов… Сам факт реальной охоты за флотом россиян в Азовском море - это просто мега положительная новость, которую сложно переоценить", — добавил он.
Напомним, 8 июня Силы обороны впервые повредили современный российский истребитель Су-57, которых российская армия имела всего 6 единиц.
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