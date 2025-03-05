Возмещение за разрушенное жилье: как украинцам подать заявку и получить средства

Полномасштабная война кардинально изменила жизнь многих украинцев, оставив часть из них без крова. Однако государство ввело механизм компенсаций за разрушенное или поврежденное жилье.

Однако существуют важные моменты, которые следует учесть тем, кто хочет получить такую помощь. Новости.LIVE рассказывают, кто может рассчитывать на выплату, какие документы нужно подать и как получить компенсацию в случае частичных повреждений дома.

Кто имеет право на компенсацию за поврежденное жилье

Программа компенсаций охватывает граждан Украины, чье жилье было повреждено или разрушено в результате боевых действий после 24 февраля 2022 года. Получить выплату могут:

владельцы квартир, домов и других жилых объектов;

наследники погибших владельцев, при условии подтверждения их права на наследство;

объединение совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) или управляющие компании, если повреждены многоквартирные дома.

Предпочтение в предоставлении компенсации отдается:

участникам боевых действий, ветеранам, мобилизованным лицам;

лицам с инвалидностью I и II группы;

многодетным семьям.

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Размер компенсаций

Сумма выплаты зависит от степени повреждения жилья.

До 350 000 грн – для поврежденных квартир.

До 500 000 грн – для поврежденных частных домов.

Если жилье полностью разрушено и не подлежит восстановлению, компенсация предоставляется в виде жилищного сертификата, который можно использовать для приобретения нового жилья.

Выплаты не производятся наличными – средства перечисляются на специальный счет в рамках программы "єВідновлення" или выдаются в виде сертификата.

Как подать заявку на компенсацию

Заявку можно подать несколькими способами:

через приложение или портал Дія– это самый быстрый способ, занимающий всего несколько минут;

в ЦНАП или через нотариуса – для тех, кто не имеет доступа к цифровым услугам.

Процесс подачи заявки

Сообщить о поврежденном или разрушенном жилье через Дію или другие официальные каналы. Открыть специальный счет "єВідновлення" в банке. Подать заявку на компенсацию, прикрепив фото- и видеофиксацию повреждений. Ожидать рассмотрения заявки комиссией (до 30 дней). При одобрении получить выплату или сертификат.

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Как использовать компенсацию

Есть два основных варианта использования полученных средств:

Ремонт поврежденного жилья: Если жилье было частично повреждено, владелец получает деньги на счет "єВідновлення". Потратить их можно только на: строительные материалы (кирпич, цемент, кровля);

услуги сертифицированных строителей;

восстановление стен, крыши и коммуникаций. Использовать средства для покупки мебели или техники запрещено. Покупка нового жилья: Если жилье было полностью разрушено, компенсация предоставляется в виде сертификата, который можно потратить на покупку нового жилья в любом регионе Украины.

Важные нюансы:

Компенсация не предоставляется за жилье, разрушенное до 24 февраля 2022 года.

Выплаты не производятся за имущество на временно оккупированных территориях (до их освобождения).

Контроль за расходами осуществляется государственными органами для предотвращения злоупотреблений.

Получить компенсацию за разрушенное жилье реальная возможность для пострадавших граждан. Главное – подать заявку в срок, подготовить необходимые документы и соблюдать все требования процедуры.

Раньше мы рассказывали, кто из украинцев может получить по 15 тыс. грн и как подать заявку.

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