Возьмите из ванной: Чем натереть лобовое стекло автомобиля, чтобы оно не запотевало

Что делать, чтобы лобовое стекло авто не запотевало

Автолюбители рассказывают о доступном и эффективном методе в борьбе с запотеванием внутренней части лобового стекла и окон в своих автомобилях во время холодных месяцев.

Во время низких температур многие водители используют обогреватели, чтобы согреться в салоне своего авто, что может привести к запотеванию внутренней стороны стекла и затруднить видимость, пишет express.

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На влажных и тёплых местностях, наоборот, при использовании кондиционера извне создается запотевание на стекле. К счатью, автовладельцы нашли прием, которая позволяет решить проблему запотевания всего за несколько секунд.

По словам водителей, они используют пену для бритья вместо дорогостоящих средств, предназначенных для борьбы с запотеванием внутренней части стекла автомобиля.

"Не знаю, уже ли это было опубликовано, но я недавно наткнулся на этот лайфхак. В Нидерландах штрафы за запотевание стекла автомобиля достаточно высоки. Если вы, как и я, используете подержанный автомобиль, вы наверняка сталкиваетесь с запотеванием стекла, особенно в это время года", – написал один из пользователей.

Затем он поделился деталями того, как применять пену для бритья для решения этой проблемы.

"Попробуйте использовать пену для бритья, чтобы справиться с этой проблемой! Просто нанесите немного бритья на стекло и равномерно распределите ее чистой тряпкой или губкой. Затем внимательно протрите стекло", – пояснил автолюбитель.

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