Возможна сильная усталость и эмоциональные перепады: прогноз магнитных бурь на 25 апреля

В конце апреля ожидается повышенная геомагнитная активность, что может сказаться на самочувствии людей и вызвать сбои в работе техники и средств связи. По данным прогнозов, с 21 по 26 апреля продлится серия магнитных бурь, среди которых предполагаются дни с особо интенсивным действием.

25 апреля прогнозируется умеренная магнитная буря, которая ближе к вечеру может 25 апреля ситуация станет более стабильной, однако многие могут чувствовать усталость, снижение внимания и эмоциональные колебания. Об этом пишет Центр прогнозирования космической погоды.

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Магнитные бури – это реакция земного магнитного поля на мощные выбросы солнечной плазмы. Они могут негативно влиять на самочувствие человека, особенно если речь идет о стариках, детях, метеозависимых или тех, кто имеет хронические заболевания. Чаще всего в такие дни появляются головные боли, усталость, нарушение сна, раздражительность, апатия, а также возможное обострение хронических состояний и перепады АД.

В дни геомагнитных возмущений медики советуют вести максимально спокойный образ жизни: избегать перегрузок, стрессов, конфликтов, заботиться о качественном сне и водном балансе, отказаться от тяжелой пищи, кофе, алкоголя и сигарет. Рекомендуется больше времени проводить на свежем воздухе, проветривать помещение, питаться сбалансированно и своевременно обращаться за помощью в случае значительного ухудшения состояния.

Несмотря на точность современных прогнозов, солнечная активность непредсказуема и может меняться несколько раз в сутки. Поэтому важно следить за обновлениями ученых, чтобы своевременно реагировать на возможные угрозы.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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