Возможно ухудшение самочувствия: прогноз магнитных бурь на 11 апреля

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, поэтому в дни повышенной солнечной активности некоторые люди жалуются на головную боль, усталость или раздражение. В ближайшие дни в Украине ожидается умеренная геомагнитная активность. Показатель К-индекса, отражающий силу магнитных колебаний, будет оставаться на уровне 4 — это средний уровень активности, который может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.

Так, в пятницу 11 апреля будет наблюдаться стабильный желтый уровень активности, без резких колебаний. В то же время синоптики отмечают: прогнозы могут меняться, поскольку обновляются каждые три часа. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Магнитные бури возникают вследствие солнечных вспышек и выбросов энергии, состоящей из заряженных частиц. Когда эти частицы достигают магнитного поля на Земле, возникают возмущения, которые и называют бурями. Их интенсивность оценивается по К-индексу: незначительными считаются значения до 4, тогда как при уровне 5 и выше речь уже идет о сильных бурях, которые могут влиять не только на самочувствие, но и на работу связи, спутников и техники.

Среди наиболее распространенных симптомов в дни повышенной активности – головная боль, раздражительность, бессонница, вялость и скачки давления. Хотя специальных препаратов для нейтрализации воздействия магнитных бурь не существует, соблюдение простых советов может существенно облегчить состояние.

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В частности, специалисты советуют поддерживать здоровый режим сна, избегать стрессов и перегрузки, питаться сбалансированно, исключив алкоголь, жирную и соленую пищу. Полезны будут прогулки на свежем воздухе, контрастный душ утром или теплая ванна вечером. По возможности — стоит отдохнуть за городом, но избегая прямых солнечных лучей. Людям с хроническими болезнями следует иметь под рукой необходимые лекарства и избегать лишних нагрузок.

Своевременное реагирование на изменение погоды и солнечной активности поможет лучше пережить периоды магнитной нестабильности.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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