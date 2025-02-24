Возможны небольшие локальные возмущения: прогноз магнитных бурь на 25 февраля

В ближайшие дни ожидается незначительное повышение солнечной активности. Геомагнитные бури оцениваются по К-индексу, который имеет шкалу от 2 до 9. Чем выше показатель, тем сильнее влияние бури на технологии и самочувствие людей.

Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США опубликовал прогноз солнечной и геомагнитной активности на 25 февраля 2025 года. Во вторник 25 февраля прогнозируются лишь незначительные магнитные колебания.

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Следует отметить, что данные могут изменяться, поскольку специалисты по мониторингу солнечной активности обновляют прогнозы каждые три часа.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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