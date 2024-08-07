Впервые в истории: появилось видео удара FPV-дрона по российскому вертолету Ми-28 над Курской областью рф

Впервые в истории украинские военные совершили успешную атаку на российский вертолет Ми-28 с помощью FPV-дрона. Этот беспрецедентный инцидент произошел над Курской областью россии.

Как сообщили в соцсетях, воины подразделения М2 Центра спецопераций СБУ нанесли точный удар по вражескому вертолету. Этот успех стал возможным благодаря кропотливой работе инженеров, операторов и поддержке доноров, финансировавших создание и модернизацию FPV-дронов.

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Отмечается, что для поражения вертолета был использован FPV-дрон, то есть беспилотник, управляемый оператором в режиме реального времени. Атака произошла над Курской областью, на территории россии.

Удар дрона по вертолю Ми-8 армии рф. Источник: Скриншот с видео Удар дрона по вертолю Ми-8 армии рф. Источник: Скриншот с видео

Удар дрона по вертолю Ми-8 армии рф. Источник: Скриншот с видео Удар дрона по вертолю Ми-8 армии рф. Источник: Скриншот с видео

Это первый известный случай успешного поражения вертолета в воздухе с помощью FPV-дрона.

В СБУ подтвердили успешную операцию по сбитию российского вертолета. Источники OBOZ.UA сообщили, что бойцы Центра спецопераций "А" СБУ 6 августа подвели российский вертолет Ми-28 с помощью FPV-дрона. Он попал в задний винт. "У нас для россиян еще много неожиданных сюрпризов", - добавил источник в СБУ.

Напомним, 6 августа 2024 года российская сторона сообщила, что Силы обороны Украины прорвали границу в Курской области и зашли на территорию рф со стороны Сумщины.

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