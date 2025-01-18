Впервые за 10 месяцев: цена на популярный овощ в Украине пошла вниз

В Украине начали снижаться цены на морковь. Только за первые дни на этой неделе стоимость овоща упала на 10%, что эксперты связывают с низким уровнем розничных продаж.

По данным аналитиков EastFruit, производители все чаще вынуждены сортировать свои запасы моркови. При этом уровень отбраковки в этом году значительно превышает прошлогодний, особенно среди фермеров, у которых нет оборудованных хранилищ.

В результате на украинском рынке впервые с марта 2024 зафиксировано удешевление моркови. Цены снизились в среднем на 10% и сейчас составляют 23-30 грн. за килограмм в зависимости от качества и объема партии. Производители вынуждены идти на такие меры, невзирая на ограниченное количество качественной продукции на рынке.

Впервые за 10 месяцев: цена на популярный овощ в Украине пошла вниз Впервые за 10 месяцев: цена на популярный овощ в Украине пошла вниз

"Цены продолжает давить сдержанный спрос на овощи среднего и низкого качества. Оптовые покупатели и розничные сети закупают такие корнеплоды только в небольших объемах, объясняя это очень низкими темпами розничной продажи", – отмечают аналитики EastFruit.

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Низкое качество урожая 2024 связано с неблагоприятными погодными условиями во время вегетации и уборки. В июле в Украине была жаркая и засушливая погода, что негативно повлияло на развитие посевов. Осенью ситуацию усугубили сильные осадки, из-за которых фермеры закладывали урожай на хранение с повышенной влажностью.

"Несмотря на удешевление, морковь сейчас продается в Украине в 2,2 раза дороже, чем в середине января прошлого года", – добавляют эксперты по аграрному сектору.

Раньше мы рассказывали, какой популярный овощ больше подорожал в Украине.

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