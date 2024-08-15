ВПО Киевщины могут получить денежную помощь: о чем идет речь

Организация "Деполь Украина" приступила к регистрации на финансовую поддержку. Денежная помощь предназначена для внутренних переселенцев, нашедших убежище в столице и Киевском регионе. Об этом пишет ЧП.

Ранее мы информировали о возможности получения материальной поддержки от другого благотворительного учреждения. Критерии для получения финансовой поддержки

Денежную помощь в размере 3600 гривен ежемесячно в течение трех месяцев (суммарно 10 800 гривен) могут получить переселенцы из:

- Харьковщины, Донецкой, Луганщины, Херсонщины, Запорожья;

- отдельных районов Николаевской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областей (подробный список населенных пунктов и общин доступен в форме заявки).

Дополнительные условия:

Переезд в Киев или Киевскую область; наличие несовершеннолетних детей (для лиц со статусом ВПЛ не более 90 дней); Любой со статусом ВПЛ, полученным не позднее 30 дней назад; Отсутствие предварительных выплат от других благотворительных организаций.

Процедура подачи заявки

Для получения денежной помощи нужно заполнить онлайн-заявку по ссылке.

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Напомним, многодетные семьи смогут получить пособие от UNICEF: что для этого нужно.