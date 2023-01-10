Врач дал советы, как правильно падать во время гололеда, чтобы не получить серьезных травм

Синоптики предупредили, что несколько суток в Украине сохранится гололедица – есть вероятность, что тротуары и дороги превратятся в каток. Это может привести не только к падению, но и к травмированию пешеходов.

Ортопед-травматолог травмпункта Ривненской ЦГБ Григорий Гончарук заметил, если вам во время гололеда необходимо выйти на улицу, то позаботьтесь о нескользкой обуви, а еще лучше наденьте на ноги ледоступы. Однако и это на 100% не спасет вас от возможного падения, так что врач дал несколько советов, как лучше падать.

По обмерзшему тротуару лучше передвигаться небольшими шагами, наступая на всю подошву. Обходите места, которые не обработаны противогололедными средствами. Также осторожно ступайте по снегу – под ним может быть лед.

Когда идете по скользкой дороге, старайтесь расслабить ноги и немного согнуть их в коленях, словно вы катаетесь на коньках. Специалист не советует держать руки в карманах, они должны быть свободными, чтобы можно было поймать равновесие или ухватиться за что-то во избежание падения. Также на руки можно опереться при падении, однако помните, что их нужно согнуть в локтях, поскольку падение всем своим весом прямо вытянутые руки может закончиться переломом.

Если вы поскользнулись, старайтесь сразу присесть, чтобы снизить высоту падения. Избегайте падения на спину – это может привести к серьезным травмам головы и позвоночника. Если чувствуете, что падаете лицом вверх, то постарайтесь сгруппироваться, подтянув колени к животу и прижав подбородок к груди.

При падении на бок, подверните руку под себя, чтобы удар пришелся на верхнюю часть предплечья – это амортизирует удар.

При падении вперед постарайтесь сгруппироваться, подогнуть одну из рук так, чтобы упасть на плечо и перевернуться на бок.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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