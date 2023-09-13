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Врачи ответили, как восстановить организм после отравления

Цихоцкая Мария

Врачи ответили, как восстановить организм после отравления

Никто не может быть абсолютно застрахован от пищевого отравления, которое может быть вызвано вирусами, бактериями, паразитами или токсичными веществами в пище. После отравления важно восстановить организм правильным питанием и большим количеством воды. Симптомами отравления могут быть боли в животе, тошнота, рвота, диарея и повышение температуры.

Об этом пишет ТСН.

В первый день после отравления следует ограничить потребление пищи и пить много воды, чаев и отваров. Важно употреблять в пищу мягкие, нежирные продукты с небольшим количеством клетчатки. Пробиотики также могут быть полезными для восстановления микрофлоры кишечника.

На второй и третий день после отравления можно расширять рацион, включая яичный белок, отварное белое мясо и легкие фрукты и овощи.

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Избегайте продуктов, способствующих газообразованию, жареным блюдам, колбасным изделиям, газированным напиткам и алкоголю.

При отравлении важно обратиться к врачу и следовать его рекомендациям. Активированные угли и другие поглощающие препараты могут быть полезны, но не являются главным методом лечения.

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