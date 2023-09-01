Врачи ответили, какие лекарства нельзя принимать, когда поднялось давление

Не все лекарства допустимо принимать при высоком давлении. Особенно это касается медикаментозных средств от головных болей. Они относятся к категории наиболее опасных препаратов для приема во время скачков давления и могут лишь усугубить проблему.

Об этом пишет radiotrek.

Эти препараты, прежде всего, приводят к сужению кровеносных сосудов головы, и этот эффект потом распространяется по всему организму, - объясняет кардиолог, доктор медицинских наук Правин Гунтипалли.

Следовательно, это может только увеличить давление еще больше.

Люди, страдающие высоким давлением и часто имеющие скачки артериального давления, должны обсуждать возможность одновременного употребления препаратов от головной боли с врачом. Только такой подход поможет найти безопасную терапию, которая поможет преодолеть мигрень и головные боли.

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Большое количество вариантов может быть опасным, особенно в сочетании с другими медицинскими препаратами, которые предназначаются для контроля АД. Это объясняет, почему после приема таблетки, которая, кажется, должно спасти, давление может подскочить, а через некоторое время – снова появится головная боль даже с большей интенсивностью.

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