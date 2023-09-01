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Общество

Врачи ответили, какие лекарства нельзя принимать, когда поднялось давление

Цихоцкая Мария

Врачи ответили, какие лекарства нельзя принимать, когда поднялось давление

Не все лекарства допустимо принимать при высоком давлении. Особенно это касается медикаментозных средств от головных болей. Они относятся к категории наиболее опасных препаратов для приема во время скачков давления и могут лишь усугубить проблему.

Об этом пишет radiotrek.

Эти препараты, прежде всего, приводят к сужению кровеносных сосудов головы, и этот эффект потом распространяется по всему организму, - объясняет кардиолог, доктор медицинских наук Правин Гунтипалли.

Следовательно, это может только увеличить давление еще больше.

Люди, страдающие высоким давлением и часто имеющие скачки артериального давления, должны обсуждать возможность одновременного употребления препаратов от головной боли с врачом. Только такой подход поможет найти безопасную терапию, которая поможет преодолеть мигрень и головные боли.

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Большое количество вариантов может быть опасным, особенно в сочетании с другими медицинскими препаратами, которые предназначаются для контроля АД. Это объясняет, почему после приема таблетки, которая, кажется, должно спасти, давление может подскочить, а через некоторое время – снова появится головная боль даже с большей интенсивностью.

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