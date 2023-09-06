Врачи ответили, в какой позе спать, чтобы с утра не болела спина

Плохой сон может быть вызван неудобным матрасом, плохой подушкой или неправильной позой для сна. Чтобы с утра вставать с хорошим самочувствием, нужно спать в определенных позах.

Поза "Мечтатель"

Лягте на бок, примите позу эмбриона.

Для удобства возьмите небольшую подушку и зажмите ее между коленями.

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Поза "Струна"

Лягте на спину. Вес тела должен распределяться умеренно. Расслабьтесь. Можно положить под колени небольшую подушку, тогда таз пойдет вперед. Это тоже полезно.

Худшая поза для сна

Сон на животе увеличивает риск боли в шее, ведь она приводит к напряжению шейного отдела позвоночника.

Сон в такой позе может вызвать головную боль, боль в плечах или руках. Кроме того, сон на животе может способствовать преждевременному появлению морщин.

Напомним, мы уже писали, как улучшить качество сна.

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