Врачи рассказали о технике, которая поможет быстро похудеть благодаря дыханию

Правильное дыхание может помочь похудеть. Вдыхаемый кислород необходим для того, чтобы наше тело могло вырабатывать энергию.

Когда мы дышим правильно, мы получаем больше кислорода, что, в свою очередь, помогает нашему телу сжигать больше калорий.

Как сообщает Women`s Health, недавнее исследование, опубликованное в Journal of Physical Therapy Science, показывает, что применение специальной техники под названием диафрагмальное дыхание может ускорить метаболизм у взрослых, помогая сжигать жир. Он также имеет множество других преимуществ для здоровья.

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В исследовании 38 участников половина практиковала диафрагмальное дыхание, метод, который многие из нас знают как "дыхание животом", когда вы вдыхаете достаточно глубоко, чтобы растянуть диафрагму.

Вторая половина выполняла различные дыхательные упражнения, предполагавшие использование дыхательного устройства с обратной связью. В группе диафрагмального дыхания исследователи обнаружили значительную разницу в общем потреблении кислорода и скорости метаболизма в покое. Другая группа, использовавшая дыхательное устройство, не ощутила этих улучшений.

Отмечается, что этот особый метод дыхания приносит вам пользу здоровью по крайней мере двумя способами. Во-первых, это простой показатель потребления кислорода. Когда вы делаете глубокий вдох "брюшным дыханием", ваша диафрагма расслабляется и двигается вниз. Это создает простор в груди, позволяя легким расширяться. Больший поток кислорода в организме повышает способность отдельных клеток сжигать калории, повышая уровень энергии и облегчая потерю веса.

Вторым механизмом действия является влияние глубокого дыхания на вариабельность сердечного ритма. Диафрагмальное дыхание стимулирует парасимпатическую систему, которая снижает нашу реакцию на стресс, следовательно, снижает артериальное давление, поддерживает иммунную функцию и другие воздействия на здоровье.

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Как практиковать диафрагмальное дыхание

Лягте на спину на коврик для йоги или в постель, согните колени и положите под голову низкую подушку. Если нужно, положите подушку под колени для дополнительной поддержки.

Положите одну руку на верхнюю часть груди, а другую на живот, чуть ниже грудной клетки.

Медленно вдохните через нос, глубоко втягивая воздух внизу живота. Рука на груди должна сначала оставаться неподвижной, а лежащая на животе подняться.

Напрягите мышцы живота и позвольте им опуститься внутрь позвоночника, медленно выдыхая через сжатые губы. Рука на животе должна опуститься в исходное положение.

Упражняйте этот режим дыхания не менее 10 минут в день.

Важно помнить, что правильное дыхание не панацея от лишнего веса. Для того чтобы похудеть, важно также соблюдать здоровое питание и регулярно заниматься спортом.

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