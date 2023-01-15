'Враг готовится отбивать нашу атаку': в ВСУ рассказали о подготовке оккупантов на Запорожском направлении

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин сообщил, что оккупанты готовятся отражать наступление украинских военных на Запорожском направлении. По его словам, россияне планируют отбить атаку и уйти в собственное наступление.

Оккупанты сейчас не совершают на Запорожском направлении активных действий. Об этом Ерин сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

Он отметил, что ситуация в этом направлении остается стабильно сложной. Россияне прибегают к постоянным обстрелам украинских позиций и гражданской инфраструктуры.

Кроме этого, враги занимаются укреплением оборонных рубежей и производят минные заграждения.

"В настоящее время отмечается увеличение обстрелов на Запорожском направлении. В целом враг готовит свои оборонительные укрепления, осуществляет инженерное оборудование позиций, создает минные заграждения. Также в последнее время отмечается определенное усиление подразделений оккупантов в Запорожском направлении в целом, что может свидетельствовать о том, что враг готовится отбивать нашу атаку, но с последующим переходом в контрнаступление", – рассказал Ерин.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников спрогнозировал, что россия снова готовит наступление на весну. По его мнению, сейчас они пробуют собрать все силы и боеприпасы.

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