Враг ночью выпустил по Украине 6 'Калибров' и 25 Shahed, есть попадание обломков в Одессе и Николаеве (фото)

В ночь на 18 июля враг атаковал южные области Украины крылатыми ракетами "Калибр" и иранскими дронами Shahed-136.

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", "несколько волн ударных дронов были направлены на выявление и истощение сил противовоздушной обороны".

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"Из акватории Черного моря по Одессе выпущено 6️6 "Калибров". Все ракеты были уничтожены силами противовоздушной обороны. К сожалению, обломками сбитых ракет и взрывной волной от ущерба повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранение получил пожилой мужчина. , он госпитализирован", – отмечается в сообщении.

21 иранский "мопед" был уничтожен на подлете с моря в Одесской области, 4️ вражеские дроны сбили в небе над Николаевщиной.

"В Николаеве произошло попадание в объект промышленности, произошло возгорание. Пожар оперативно обуздали пожарные. Без пострадавших", — добавили в командовании.

Глава Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук в Телеграм-канале показал фото последствий атаки дронов и ракет по Одессе:

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