'Враг по трупам своим пытается продвигаться вперед': Залужный назвал самый тяжелый участок фронта

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный прокомментировал ситуацию на фронте. По его словам, самая сложная ситуация на участке Соледар-Бахмут-Майорск.

В то же время он назвал направление, на которое ВСУ удается наступать. Об этом Залужный написал на своей странице в Facebook.

"Трудные бои ведутся на рубеже Сватово-Кременная, а также в направлении Лисичанска. Наиболее сложной ситуация остается на участке Соледар-Бахмут-Майорск. Там враг фактически по трупам своим пытается продвигаться вперед", – говорится в сообщении.

Несмотря на ситуацию, украинские военные сдерживают враждебное наступление. Также на Донецком направлении ВСУ удалось удержать позиции вокруг Авдеевки и продлить контрнаступательные действия.

"Мы надежно держим оборонительные рубежи на Запорожском направлении и прилагаем усилия для защиты от вражеских обстрелов Херсона, прежде мирных жителей и объектов критической инфраструктуры города. Ситуация на границе с республикой Беларусь полностью контролируема", – добавил он.

Напомним, ранее тактическая группа "Адам" показала, как уничтожают российских оккупантов на Бахмутском направлении. Укрыться не удалось ни одному врагу.

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