"Врата в ад": почему нельзя проходить под столбами в виде буквы "Л"

Почему нельзя проходить под столбами в виде буквы Л

Едва ли не каждый из детства слышал, что нельзя проходить под столбами в виде буквы "Л". Даже возле таких локаций сбоку вытоптана отдельная тропа.

В основном люди обходят такие места, потому что там якобы водится нечистая сила. А кто не будет игнорировать запрет, ждут неприятности и несчастья.

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Что говорит народная примета

По одной из версий, такой столб имеет сходство с "рогом", поэтому ассоциируется с воротами в ад, нечистой силой и отрицательной энергетикой. Если пройти под столбом, то можно стать "жертвой" и навлечь на себя беду.

При этом старики говорят, что пройти под такой инструкцией означает навлечь большие проблемы. Человек даже может не дойти туда, куда планировал идти. Если вы легкомысленно относитесь к запрету и уверены, что с вами ничего не произойдет, следует знать, что за неосторожность и легкомыслие можно заплатить высокую цену.

Можно ли проходить между столбом буквой Л

Также говорят, что если человек прошел под таким столбом в раздраженном и злом настроении, то вскоре у него произойдет конфликт со второй половинкой. Все негативные мнения, актуальные для него на тот момент, состоятся в реальности.

Логическое пояснение о столбах буквой "Л"

Каждый человек может верить в приметы, или нет. Впрочем, такая оговорка зародилась не просто так. Почти каждый видел, что рядом с столбами всегда есть обходная дорожка, которую протоптали люди. Однако это выбор каждого или прислушиваться к таким запретам или ходить по удобной дорожке под столбом.

Можно ли проходить между столбом буквой Л

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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