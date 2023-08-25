Вредители и гербициды: садоводы назвали 5 причин пожелтения листьев яблоні

Если вы заметили, что листья на яблоне стали пожелтевшими, это тревожный сигнал, который не следует игнорировать. Есть несколько причин, которые могут вызвать пожелтение листьев на плодовом дереве.

Об этом пишет Время Действий.

Одной из них является перегревание листьев из-за чрезмерного полива. Важно поливать растения регулярно и умеренно, чтобы не повредить листья. Если случилась такая ситуация, можно исправить ее, добавив 250 мл коровьего молока к ведру воды и полив плодовое дерево этой смесью.

Еще одной причиной может быть продолжительная жаркая погода. Во время высоких температур рекомендуется поливать яблоню каждые 72 часа во избежание перегрева растения.

Также пожелтение листьев может быть связано с вредителями, в частности с кротами. Если обнаружены специфические холмы в огороде, следует рассмотреть возможность борьбы с этими животными.

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Заметное пожелтение листьев может возникнуть из-за активного применения гербицидов и мощных средств для борьбы с заболеваниями. Рекомендуется защищать листья при обработке растения и рассматривать более щадящие методы борьбы.

В целом важно внимательно следить за изменениями в виде листьев на яблоне и своевременно реагировать на любые изменения, чтобы обеспечить здоровье дерева.

Напомним, мы уже писали, чем нужно возделывать яблоню, чтобы был большой урожай.

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