Соберете большой урожай: чем нужно возделывать яблоню, чтобы было много плодов

UaPortal подготовил для вас действенный лайфхак, который поможет вам собрать большой урожай сладких, как мед яблок. Большим плюсом является то, что способ бюджетный.

Итак, для приготовления подкормки для яблонь возьмите 15 г борной кислоты на 10 л воды. Смешайте и опрыскивайте деревья утром или вечером. Погода во время обработки должна быть безветренной. Опрыскивайте яблони перед распусканием бутонов, при цветении и формировании плодов.

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Кроме того, многих волнует опадание завязи. Если процесс не повальный, то не стоит беспокоиться, ведь таким образом яблоня освобождается от лишних плодов, которые она не сможет вытянуть.

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