ВС рф атаковали Кривой Рог баллистикой: есть жертвы среди полицейских (фото)

8 сентября произошел террористический ракетный удар России по городу Кривой Рог. На этот раз было разрушено административное здание полиции, и, к сожалению, уже есть сообщения о погибшем полицейском.

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Взрыв произошел в городе во время предупредительной воздушной тревоги примерно в 09:05. Воздушные силы объявили тревогу из-за угрозы ракетного нападения, сообщают в официальном канале Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в Телеграмм. К сожалению, в результате этой атаки погибли и многочисленные пострадавшие.

По состоянию на 10:00 количество травмированных в результате российского удара по Кривому Рогу возросло до 25 человек.

По информации Днепропетровской областной государственной администрации, ракета попала в административное здание. В результате ракетного удара один человек погиб, а девять ранены, включая троих, которых удалось спасти под завалами.

Кроме того, в результате атаки возник пожар на территории гаражей, охвативший площадь около 200 квадратных метров.

Министерство внутренних дел Украины уточнило, что среди погибших есть полицейский. Три человека, которых удалось спасти из-под завалов, также правоохранители, и их состояния оцениваются как тяжелые. В министерстве также подтвердили, что еще шесть правоохранителей получили травмы разной степени тяжести.

Кроме того, пострадали также расположенные рядом жилые дома, и полиция совершает поквартирный обход, чтобы проверить состояние жителей. В настоящее время продолжаются спасательные работы.

Напомним, бойцы из CODE 9.2. за одну ночь разбомбили техники россиян вблизи Бахмута более чем на 5 млн долларов.

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