'Все блиндажи сгорели, первая рота еще горит': оккупант показал последствия мощного пожара на позициях армии рф (фото, видео)

В Голопристанском районе Херсонской области произошел масштабный пожар в лесополосе, где российские оккупанты расположили свои позиции, пригнали технику с боекомплектами. В результате масштабного распространения огня оккупанты понесли немалые потери.

OSINT-аналитик Def Mon в сообщении в соцсети X (Twitter) показал карту, где произошел инцидент. Он процитировал российских военных: "Стихия огнем противника уничтожает позиции наших ребят. Выжженная земля".

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Карта пожара в Херсонской области. Источник: x.com/DefMon3 Карта пожара в Херсонской области. Источник: x.com/DefMon3

Аналитик пишет: "Пожары в этой местности являются обычным явлением, пожары там более или менее постоянно каждое лето. Вероятно, сильный ветер подлил масло в уже возникший пожар".

Выжженная техника россиян. Источник: t.me/russianocontext Выжженная техника россиян. Источник: t.me/russianocontext

Тем временем в соцсетях появились фото и видео с места, где сгорели позиции оккупантов в лесах Голопристанского района.

На одном из видео, распространённом самими российскими боевиками, можно увидеть выжженную землю, на которой стоит сожженная российская техника. Оккупант, снимавший видео, комментирует: "Все блиндажи сгорели, весь лес сгорел, все пацаны сгорели, вот там первая рота еще горит". В своем комментарии он упоминает украинцев, которые якобы "все сожгли".

На другом видео зафиксировано, как десяток российских солдат эвакуируются в прицепе грузовика. Один из них кричит водителю, чтобы тот быстро ехал, потому что пожар приближается к автомобилю. Другие подгоняют оккупантов, бегущих к машине, убегая от огня. В конце видео можно увидеть, что всех, кто был в автомобиле, накрывает дым. Дальнейшая судьба оккупантов неизвестна. Однако видео с телефона российского солдата, снимавшего процесс эвакуации с места пожара, попало в соцсети.

Напомним, на днях под Волчанском пограничники уничтожили пункт наблюдения российской армии "Муром-М".

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