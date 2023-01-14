'Все понесут ответственность. Максимальную': Зеленский отреагировал на очередной теракт россиян против мирных украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередные массированные обстрелы Украины российскими террористами. В частности, он прокомментировал удар по многоэтажке в Днепре в результате которого погибли пять человек и около 40 получили ранения.

Глава государства в соцсетях пообещал россиянам максимальную ответственность за убийства мирных украинцев. Также он отметил, что все причастные к этому террору будут найдены и наказаны.

"Вечная память всем, чьи жизни унес российский террор! Мир должен остановить это зло. Разбор завалов в Днепре продолжается. Все службы работают. Боремся за каждого человека, каждую жизнь. Найдем всех причастных к этому террору. Все понесут ответственность. Максимальную", – заметил Зеленский.

Между тем заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в результате попадания российской ракеты по многоэтажке в Днепре погибли 5 человек (на 18:35 14 января). "Русская ракета, которая сегодня попала по Днепру, ранила семерых детей. Младшему – три года. Все дети в больнице. 9-летняя девочка тяжелая. В общей сложности уже 39 раненых. 5 жизней россияне оборвали…", – добавил он.

Напомним, в течение 14 января российская федерация совершила несколько массированных ракетных обстрелов по украинским населенным пунктам. Утром были атакованы Киев и Киевская область, в течение дня взрывы раздавались в нескольких областях. К вечеру россия выпустила ракетой по многоквартирному дому в Днепре.

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