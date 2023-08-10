Все ради науки: Зачем геологи и палеонтологи облизывают камни

Осуществлять научные исследования можно разными способами, но облизывание камней может показаться странным. Однако этот подход является действенным инструментом для геологов и палеонтологов в поисках ценной информации о горных породах и окаменевших костей.

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Рэндалл Ирмис, ученый из Музея естественной истории штата Юта (США), рассказывает, что лизание камней – привычный практический метод. Это не показатель голода, но инструмент для изучения горных пород и нахождения окаменевших костей динозавров, пишет IFLScience.

В частности, облизывание камня может раскрыть, есть ли это окаменевшая кость. Если камень имеет окаменелость, то она прилипает к языку из-за некоторых особенностей. Но этот метод не ограничивается только окаменевшими костями. Геологи могут различить разные материалы пород, растираем камень между зубами. Глины размягчаются, а песок оставляет след.

Ирмис отмечает, что это не самая приятная часть работы, и иногда они даже шутят между собой, предвкушая окаменевшие фекалии для определения их происхождения. Он указывает, что такие действия связаны с работой в области, где рассматриваются материалы, существующие миллионы лет, и это важно для научных открытий.

Напомним, английские ученые восстановили древние ворота в возрасте 2000 лет, которые называли дверью в Британию.

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