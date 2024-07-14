Все в окопах и дотах: в сети показали пляжи в Саках и Евпатории (видео)

В оккупированном Крыму российские оккупанты превращают пляжи в фортификации. От Евпатории до Сак прямо на набережных иногда появляются доты и окопы.

В сети показали видео и фото фортификационных сооружений, построенных российскими боевиками.

Вас также заинтересует: В Крыму произошел масштабный пожар на газопроводе вблизи Алушты (фото, видео)

Тем временем оккупационные власти полуострова и z-блоггеры утверждают, что туризм в Крыму "процветает".

"Туристический сезон в этом году даже лучше, чем в прошлом", — без перерыва утверждают оккупанты.

ПВО у пляжа в Крыму. Источник: https://t.me/Crimeanwind/63669 ПВО у пляжа в Крыму. Источник: https://t.me/Crimeanwind/63669

До этого россиян. Источник: https://t.me/Crimeanwind/63669 До этого россиян. Источник: https://t.me/Crimeanwind/63669

Укрытие на пляжах в Крыму. Источник: https://t.me/partizany_crimea Укрытие на пляжах в Крыму. Источник: https://t.me/partizany_crimea

На самом деле пляжи на полуострове почти пустые. Только в Ялте и Алуште можно наблюдать скопления россиян, прибывающих сюда по дешевым путевкам, пишет OBOZ.UA.

Ранее спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук призвал российских туристов избежать поездок на отдых в Крым из-за опасности попавших под ракеты российского ПВО. Туристы также могут пострадать во время обстрелов, когда Украина атакует военные объекты оккупантов на полуострове.

Напомним, в начале июля в Крыму был успешно атакован состав с "шахедами" на мысе Фиолент.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!