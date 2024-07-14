Все в окопах и дотах: в сети показали пляжи в Саках и Евпатории (видео)
В оккупированном Крыму российские оккупанты превращают пляжи в фортификации. От Евпатории до Сак прямо на набережных иногда появляются доты и окопы.
В сети показали видео и фото фортификационных сооружений, построенных российскими боевиками.
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Тем временем оккупационные власти полуострова и z-блоггеры утверждают, что туризм в Крыму "процветает".
"Туристический сезон в этом году даже лучше, чем в прошлом", — без перерыва утверждают оккупанты.
На самом деле пляжи на полуострове почти пустые. Только в Ялте и Алуште можно наблюдать скопления россиян, прибывающих сюда по дешевым путевкам, пишет OBOZ.UA.
Ранее спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук призвал российских туристов избежать поездок на отдых в Крым из-за опасности попавших под ракеты российского ПВО. Туристы также могут пострадать во время обстрелов, когда Украина атакует военные объекты оккупантов на полуострове.
Напомним, в начале июля в Крыму был успешно атакован состав с "шахедами" на мысе Фиолент.
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