Всего 15 минут: пошаговый рецепт приготовления шаурмы на скорую руку
В понедельник, 13 февраля, отмечается Международный день шаурмы. Это левантийское арабское блюдо, состоящее из мяса, нарезанного тонкими ломтиками, сложенных в виде конусов и обжаренных на медленно вращающемся вертикальном гриле или на вертеле.
Традиционно в лаваш заворачивают обжаренные кусочки баранины или курицы, однако могут добавлять и мясо индейки, говядины или телятины. Шаурма – самая популярная уличная еда. Однако его можно приготовить и дома.
Если у вас нет времени возиться на кухне долго, или решили перекусить быстро и не стоять долго у плиты, предлагаем "домашний" рецепт шаурмы.
Читайте также: Домашняя шаурма: 4 вкусных рецепта, которые можно быстро приготовить
На одну порцию вам понадобится:
- Лист тонкого лаваша
- Столовая ложка кетчупа или любого вашего любимого соуса
- Сосиска, или несколько кусочков колбасы
- Столовая ложка натертого сыра
- Листья салата – 2 шт.
По желанию можно добавить: огурец, помидор, капусту, или морковь по-корейски, укроп, петрушку или зеленый лук.
Как приготовить
- Разверните тонкий лист лаваша, его середину смажьте кетчупом или соусом.
- Мелко порежьте сосиску или кусочки колбасы и высыпьте на смазанный кетчупом лаваш, сверху потрите сыр.
- Выложите наверх начинки помытые и высушенные листья салата.
- Если будете добавлять овощи и зелень, то размельчите их и насыпьте поверх "мясной" начинки.
- Столовой ложкой или лопаткой размешайте ингредиенты прямо на лаваше и распределите их равномерным слоем.
- Заверните лаваш в рулет, лишнюю часть (не смазанную и без начинки) срежьте ножом.
- Подготовленный кусочек шаурмы можно есть и сырым, однако она будет лучше смаковать, если ее немного поджарить в гриле, или на сковородке.
- Для этого смажьте низ и верх рулета маслом или сливочным маслом и обжарьте с обеих сторон.
Читайте также о быстрых рецептах блюд, для приготовления которых не требуется свет.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!