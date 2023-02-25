Всего 4 ингредиента: как приготовить сочные пицца-роллы дома

Если вы искали новый и упрощенный способ приготовить пиццу, эти роли вам идеально подойдут. Понадобится всего четыре ингредиента и 25 минут на выпекание. Эта замечательная закуска подойдет как для повседневного употребления, так и в качестве простого блюда к праздничному столу. Рецептом поделилась фуд-блогерша Тати Чуднова.

Рецепт сочных пицца-роллов

Ингредиенты:

Слоеное тесто – 300 г

Томатная паста или кетчуп

Балык или другое мясо – 200 г

Твердый сыр – 200 г

Переходим к приготовлению

Разогрейте духовку до 200 ºС. Смажьте противень маслом или застелите пергаментной бумагой.

Слоеное тесто смажьте томатной пастой или кетчупом. Хорошо распределите массу по листу, доходя трёх краев. Один должен остаться свободным, чтобы была возможность закрепить рулет.

Сверху на пасту выложите балык или любое другое мясо. Разложите его плотно, чтобы при скручивании не оставалось промежутков без начинки.

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Выложите начинку

На балык разложите тонко нарезанный сыр. Вы также можете натереть его на крупной терке и распределить, но тогда он будет выпадать по краям при скручивании и разрезании. Начинка готова, теперь нужно свернуть тесто в рулет.

Скрутите рулет

Завинчивайте его в сторону свободного от начинки теста и слепите эту часть теста с основной массой рулета.

Слепите края рулета

Теперь разрежьте рулет на 6-7 частей и смажьте растительным маслом или водой. Если хотите, можете посыпать тесто кунжутом и солью. Обычно пицца-роллы выпекают таким образом, чтобы начинка располагалась по бокам, однако вы также можете пролистать их на бок, чтобы образовался круг или овал.

Посыпьте рулет кунжутом

Выпекайте рулетики в течение 25 минут или пока они не подрумянятся, а творог не начнет вытекать.

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