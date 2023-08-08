Всего несколько ингредиентов: простой рецепт, как замариновать имбирь на зиму
Имбирь – это многофункциональная пряность, используемая в кулинарии и народной медицине. Он имеет острый, пряный вкус и может добавляться в различные блюда, такие как супы, блюда из риса, маринады и соусы.
Имбирь также используется в приготовлении десертов, таких как имбирное печенье и варенье. Помимо вкуса, имбирь также имеет множество преимуществ для здоровья.
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В частности, корень имбиря обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Он также может помочь при проблемах с пищеварением, а еще помочь уменьшить боль в суставах и мышцах.
Если вы хотите замариновать имбирь на зиму, есть несколько простых способов сделать это. Один из них – это замариновать имбирь в уксусе.
Для этого вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 250 г корня имбиря;
- 200 мл яблочного уксуса;
- 1,5 ч. л. сахара;
- 1 ст. л. соли;
- 20 мл свекольного сока;
- 4 ст. л. воды;
- 1 ст. л. белого вина (желательно сухого).
Как готовить:
- Очистите имбирь от кожуры и нарежьте тонкими слайсами.
- Смешайте в кастрюле уксус, сахар, воду, соль и вино и поставьте на плиту, чтобы закипела смесь.
- Добавьте имбирь и еще раз вскипятите.
- Затем убавьте огонь и проварите имбирь в маринаде 10-15 мин.
- Переведите имбирь в банку и храните в холодильнике.
Маринованный имбирь можно использовать как приправу к разным блюдам.
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