ukr
русский
Рецепти

Всього кілька інгредієнтів: простий рецепт, як замаринувати імбир на зиму

Билім Олена

Всього кілька інгредієнтів: простий рецепт, як замаринувати імбир на зиму

Імбир – це багатофункціональна пряність, яка використовується в кулінарії та народній медицині. Він має гострий, пряний смак і може додаватися до різних страв, таких як супи, страви з рису, маринади та соуси.

Імбир також використовується в приготуванні десертів, таких як імбирне печиво та імбирне варення. Крім смаку, імбир також має багато переваг для здоров’я.

Читайте також: Огірочки наче з бочки: ділимося "бабусиним рецептом"

Зокрема, корінь імбиру має протизапальні та антибактеріальні властивості. Він також може допомогти при проблемах з травленням, а ще – допомогти зменшити біль у суглобах та м’язах.

Якщо ви хочете замаринувати імбир на зиму, є кілька простих способів зробити це. Один з них – це замаринувати імбир в оцті.

Для цього вам знадобляться наступні інгредієнти:

  • 250 г кореня імбиру;
  • 200 мл яблучного оцту;
  • 1,5 ч. л. цукру;
  • 1 ст. л. солі;
  • 20 мл бурякового соку;
  • 4 ст. л. води;
  • 1 ст. л. білого вина (бажано сухого).

Як готувати:

  1. Очистьте імбир від шкірки й наріжте його тонкими слайсами.
  2. Змішайте в каструлі оцет, цукор, воду, сіль та вино й поставте на плиту, аби суміш закипіла.
  3. Додайте імбир і ще раз закип'ятіть.
  4. Потім зменште вогонь та проваріть імбир у маринаді 10-15 хв.
  5. Перекладіть імбир у банку і зберігайте в холодильнику.

Маринований імбир можна використовувати як приправу до різних страв.

Пропонуємо дізнатися, як закрити огірки на зиму з виноградом замість оцту.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

РецептиРецепт