Всего несколько ингредиентов: простой рецепт, как замариновать имбирь на зиму

Имбирь – это многофункциональная пряность, используемая в кулинарии и народной медицине. Он имеет острый, пряный вкус и может добавляться в различные блюда, такие как супы, блюда из риса, маринады и соусы.

Имбирь также используется в приготовлении десертов, таких как имбирное печенье и варенье. Помимо вкуса, имбирь также имеет множество преимуществ для здоровья.

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В частности, корень имбиря обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Он также может помочь при проблемах с пищеварением, а еще помочь уменьшить боль в суставах и мышцах.

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Если вы хотите замариновать имбирь на зиму, есть несколько простых способов сделать это. Один из них – это замариновать имбирь в уксусе.

Для этого вам понадобятся следующие ингредиенты:

250 г корня имбиря;

200 мл яблочного уксуса;

1,5 ч. л. сахара;

1 ст. л. соли;

20 мл свекольного сока;

4 ст. л. воды;

1 ст. л. белого вина (желательно сухого).

Как готовить:

Очистите имбирь от кожуры и нарежьте тонкими слайсами. Смешайте в кастрюле уксус, сахар, воду, соль и вино и поставьте на плиту, чтобы закипела смесь. Добавьте имбирь и еще раз вскипятите. Затем убавьте огонь и проварите имбирь в маринаде 10-15 мин. Переведите имбирь в банку и храните в холодильнике.

Маринованный имбирь можно использовать как приправу к разным блюдам.

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