Всего один аккорд фортепиано поможет избавиться от кошмаров: подробности

Ученые Женевского университета в Швейцарии изобрели очень интересную и эффективную методику практически полного избавления от снов. Она строится на комбинировании двух простых и доступных каждому подходов.

Как сообщает SciencAalert, исследование было проведено в прошлом году, в нем приняли участие 36 пациентов с диагнозом кошмарное расстройство. Ученые предложили добровольцам переписать свои частые ужасы в положительном свете, а затем воспроизвели звук, связанный с положительными впечатлениями во время сна.

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Первый подход медики называют образной репетиционной терапией (IRT). Пациенты вспоминали кошмары и переписывали их так, чтобы они заканчивались хорошо. В результате частота и тяжесть снов снижалась. Другой способ (TMR) предлагал ассоциировать положительное завершение ужаса с определенным звуком. Его исследователи рассматривают как дополнительную меру, способную усилить эффект первого метода.

Чтобы оценить возможность предположений, был проведен эксперимент, где все участники контрольной группы получили один сеанс IRT, а половина еще и ассоциировала положительное развитие кошмара с определенным звуком. Они использовали специальные наушники в виде главной повязки, которая каждые 10 секунд проигрывала фортепианный аккорд C69 в те моменты сна, когда мозговая активность испытуемого указывала на вероятный "сеанс ужасов".

Положительные результаты были зафиксированы у всех, кто получал лечение. Но в случае с теми, кто использовал TMR, количество пугающих сновидений фактически свелось к нулю.

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Ученые говорят, что звуковая терапия может рассматриваться как способ изменения эмоциональной окраски снов.

Исследование команды ученых было опубликовано в Current Biology.

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