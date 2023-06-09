Всего один укол: ученые нашли способ стерилизовать кошек без хирургического вмешательства

Ученые разработали вакцину, которая поможет стерилизовать кошек без хирургической операции. После одного укола киска становится бесплодной на два года.

В исследовании, опубликованном в Nature Communications, ученые сообщают о новом подходе в области генной терапии, предотвращающего зачатие у кошек без явных побочных эффектов.

Отмечается, что эта терапия нацелена на антимюллеров гормон (АМГ), вырабатываемый фолликулами в яичниках. Если у самок усилить экспрессию гормона, их яичники перестанут формировать фолликулы – животное не сможет забеременеть.

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Процесс "блокировки" происходит следующим образом: в кошачью версию гена, отвечающего за выработку AMГ, вставили безвредный вирус, широко используемый в генной терапии для доставки в клетки замещающих генов. Затем команда ввела вирус в мышцу бедра шести молодым самкам домашних кошек.

После инъекций половые гормоны у кошек оставались в норме, но у животных не было овуляции. Ни одна из них не забеременела в течение 20 месяцев эксперимента, обитая вместе со здоровыми котами.

"Это эффективнее всего, что мы видели до сих пор", — прокомментировал главный научный сотрудник зоозащитного фонда Michelson Found Animals Foundation Томас Конлон, финансировавший исследования.

По его словам, такие вакцины могут являться эффективным способом снижения популяции бездомных кошек.

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