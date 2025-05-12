Всем владельцам собак необходимо посетить ЦНАП для регистрации домашнего животного: какой дедлайн
С 12 мая во всех столичных ЦНАПах появится новая услуга – регистрация домашних животных. Обязательно она станет для владельцев собак, а вот регистрация кошек пока будет оставаться добровольной.
По словам директора Киевской городской больницы ветеринарной медицины, учет в ЦНАПах будет касаться всех собак, независимо от породы или размера. Для кошек процедура остается на выбор владельца.
После регистрации каждое животное получит уникальный идентификационный номер, а хозяин – официальное удостоверение о регистрации, подтверждающее право собственности. Такой документ пригодится в случае потери животного или в спорных ситуациях.
Как будет проходить регистрация
Для регистрации любимца нужно обратиться в любой ЦНАП Киева, имея с собой:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код;
- ветеринарный паспорт животного (при наличии);
- документы о цепке (если животное уже имеет чип).
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Зачем это нужно
Регистрация – это не просто формальность. Она направлена на:
- уменьшение количества бездомных животных;
- оперативное возвращение потерянных любимцев их владельцам;
- контроль за соблюдением правил содержания животных в городе;
- повышение ответственности владельцев;
- формирование единой базы для ветеринарного мониторинга
Специалисты по защите животных поддерживают эту инициативу, называя ее важным шагом к цивилизованному обращению с животными и эффективным инструментом борьбы с беспризорностью.
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