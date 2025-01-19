Всем водителям в Украине придется менять права: какой законопроект подготовила Рада

Украинские водители, которые получили удостоверение до 2011 года, обычно имеют бессрочные права и даже не задумываются об их замене. Однако срок действия таких документов ограничили 30 годами, но даже эти права, вероятно, потребуют более частой замены.

Правительство уже подало в Верховную Раду законопроект №8082, регулирующий этот вопрос. Об этом пишет сайт "Твоя машина".

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В правительстве предлагают сократить срок действия водительских удостоверений в зависимости от категории до 10-15 лет. Это будет касаться не только новых документов, но и уже действующих, в частности бессрочных. Для водителей, которые за этот период накопят значительное количество нарушений правил дорожного движения, обновление прав потребует повторной сдачи экзаменов по теории и практике вождения.

Этот законопроект не является исключительно инициативой правительства, а относится к пакету изменений, направленных на евроинтеграцию. В странах Европейского Союза уже длительное время действуют жесткие нормы по лицензированию водителей.

Напомним, некоторые украинцы в 2025 году должны заплатить налог за свой автомобиль.

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