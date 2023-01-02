Всемирный день интровертов и кошачий Новый год: что празднуем 2 января

Сегодня, 2 января, в мире отмечается сразу несколько праздников: это кошачий новый год (Happy Mew Year), День мотивации и вдохновения, Всемирный день интровертов, День научной фантастики и День швейцарского сыра.

День научной фантастики (Science Fiction Day) первыми начали отмечать в США, в день рождения знаменитого писателя-фантаста Айзека Азимова, написавшего несколько невероятных произведений по научной фантастике, таких как сборник рассказов "Я, Робот", повесть "Двухсотлетний человек", серия романов "Основание" и т.д. В своих книгах Азимов популяризировал науку, а за свою жизнь написал около 500 художественных и научно-популярных книг.

Всемирный день интровертов начали отмечать со 2 января 2011 года. Инициаторы Дня интроверта придумали его для информирования общества о том, как правильно общаться с людьми, сконцентрированными во внутреннем мире. Интроверсия – это не отклонение, хотя социальные нормы чаще всего рассчитаны на экстраверты, и по статистике последних больше. Замкнутым людям важно отдавать себе отчет в своей нормальности, это поможет раскрыть свой потенциал.

Кошачий Новый год (Happy Mew Year for Cats Day) – инициаторами праздника считают супругов американцев Тома и Рут Рой. Его начали праздновать с 2016 года, чтобы кошки могли устроить свое маленькое новогоднее празднование. В этот день принято с особой заботой заботиться как о домашних мурлыках, так и о бездомных.

Именины сегодня празднуют Антон, Георгий, Даниил, Иван, Игнатий, Юрий.

Православные христиане 2 января чтят память Игнатия Богоносца и Иоанна Кронштадского.

Запреты 2 января:

В этот день настоятельно не рекомендуется приглашать за порог старых, немощных и бедных людей, которые могут принести с собой болезни и нищету.

Также считалось плохой приметой в этот день что-то занимать другим, в том числе и соседям, чтобы ненароком не отдать им свое счастье.

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