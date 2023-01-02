Всесвітній день інтровертів та котячий Новий рік: що святкуємо 2 січня

Сьогодні, 2 січня, у світі відзначається одразу кілька свят: це котячий новий рік (Happy Mew Year), День мотивації та натхнення, Всесвітній день інтровертів, День наукової фантастики та День швейцарського сиру.

День наукової фантастики (Science Fiction Day) першими почали відзначати у США, у день народження знаменитого письменника-фантаста Айзека Азімова, який написав кілька неймовірних творів із наукової фантастики, таких як збірка оповідань "Я, Робот", повість "Двохсотлітня людина", серія романів "Підстава" тощо. У своїх книгах Азімов популяризував науку, а за своє життя написав близько 500 художніх та науково-популярних книг.

Відео дня

Всесвітній день інтровертів – почали відзначати з 2 січня 2011 року. Ініціатори Дня інтроверта вигадали його для інформування суспільства про те, як правильно спілкуватися з людьми, сконцентрованими на внутрішньому світі. Інтроверсія – це не відхилення, хоча соціальні норми найчастіше розраховані на екстравертів, і за статистикою останніх більше. Замкненим людям важливо усвідомлювати свою нормальність, це допоможе розкрити свій потенціал.

Котячий Новий рік (Happy Mew Year for Cats Day) – ініціаторами свята вважають подружжя американців Тома та Рут Рой. Його почали святкувати з 2016 року, щоб коти могли влаштувати своє маленьке новорічне святкування. Цього дня заведено з особливою турботою піклуватися як про хатніх муркотунів, так і про безпритульних.

Іменини сьогодні святкують Антон, Георгій, Данило, Іван, Ігнатій, Юрій.

Православні християни 2 січня вшановують пам'ять Ігнатія Богоносця та Іоанна Кронштадського.

Заборони 2 січня:

Цього дня настійно не рекомендується запрошувати за поріг старих, немічних та бідних людей, які нібито можуть принести із собою хвороби та злидні.

Також вважалося поганою прикметою цього дня щось займати іншим, у тому числі й сусідам, щоб ненароком не віддати їм своє щастя.

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