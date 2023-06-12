ВСУ дронами ликвидировали российский БТР с зенитной установкой (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать живую силу захватчиков и технику россиян на разных участках фронта. В частности, на Купянском направлении бойцы 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко ликвидировали зенитную установку и БТР.

Удар был нанесен ротой ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) "Ахиллес". Об этом сообщили в Telegram-канале Стратком ВСУ.

"Рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) "Ахиллес" 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко ликвидировала вражеский бронетранспортер с зенитной установкой ЗУ-23-2 на Купянском направлении. Ювелирная работа с применением FPV дрона-камикадзе", – говорится в сообщении.

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Украинские военные отметили, что ЗУ-23-2 применяют для борьбы с украинскими дронами на низких высотах и поражения пехоты, укреплений, автомобильной, бронированной, танковой техники и оружия.

На видео можно увидеть, как бойцы 92-й ОМБр обнаружили вражескую технику. На следующих кадрах видно точное поражение БТР с зенитной установкой.

Ранее Силы обороны Украины освободили от российских захватчиков населенный пункт Благодатное Донецкой области. Сделать это удалось титаническим бойцам 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша во содействии с подразделениями Сил обороны.

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