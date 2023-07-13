ВСУ эффектно накрыли вражеские позиции на Сватовском направлении (видео)

Украинские военные продолжают наносить урон врагу на разных участках фронта. В частности, бои ведутся в Сватовском направлении.

Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью аэроразведчиков накрыли позиции россиян. Видео работы военных опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в Telegram.

"92 ОМБр. Работа группы аэроразведки механизированного батальона на Сватовском направлении. Враг горит", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как военнослужащие с помощью беспилотников обнаружили и нанесли удары по позициям оккупантов. В частности, гранатами атаковали окопы и военную технику россиян, после чего последняя взорвалась.

Потери оккупантов не указаны. Точное время и место уничтожения врага не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, вблизи Бахмута аэроразведчики выследили российский танк Т-80. После метких выстрелов бойцов ВСУ он превратился в металлолом.

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