ВСУ эффектно обезвредили мины оккупантов в Донецкой области (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать врагов на разных участках фронта. В частности, в Донецком направлении бойцы 68-й отдельной егерской бригады ликвидировали боеприпасы россиян.

Оккупанты замаскировали мины "зубами дракона". Соответствующее видео опубликовал военный журналист, главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Оккупанты очень неудачно прикрыли кучу противотанковых мин "зубами дракона". В итоге зубы вырваны, мины эффектно обезврежены", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что противотанковые мины были уничтожены из БПЛА. Это произошло вблизи села Новомайорское Донецкой области.

На грунтовой дороге между посадками оккупанты покинули мины, а чтобы сделать их незаметными – окружили фортификационными сооружениями.

Украинские военные направили беспилотник и взорвали мины. После удара в небо взвился мощный столб огня и дыма.

Ранее заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр рассказала, сколько территорий удалось освободить украинским военным в течение контрнаступления. По ее словам, деоккупирована площадь около 241 кв. км к югу и востоку.

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