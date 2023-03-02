ВСУ из двух попаданий уничтожили группу оккупантов под Угледаром (видео)

Украинские военные ликвидировали группу оккупантов вблизи Угледара. Для этого наши защитники использовали 155-мм снаряды для гаубицы.

Для уничтожения вражеской группы понадобились два точных удара. Видео опубликовал в Telegram-канале украинский журналист Юрий Бутусов.

"Два прямых попадания 155 мм снарядов по группе российских военных под Угледаром. Группа идет колонной по одному, и первый выстрел украинской гаубицы накрыл россиян, они не успели рассредоточиться и залечь", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что часть оккупантов была убита или ранена, уцелевшие подошли к месту первого попадания. В этот момент второй снаряд тоже точно накрыл врага.

"Блестящая корректировка украинских аэроразведчиков и стрельба артиллеристов. Такая призовая стрельба заслуживает наград", – добавил Бутусов.

Напомним, ранее украинские защитники на восточном направлении из дрона выследили российских оккупантов, обустраивавших себе позиции. Враг был ликвидирован точным сбросом с беспилотника.

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