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Война в Украине

ВСУ из двух попаданий уничтожили группу оккупантов под Угледаром (видео)

Максим Карпенко

ВСУ из двух попаданий уничтожили группу оккупантов под Угледаром (видео)

Украинские военные ликвидировали группу оккупантов вблизи Угледара. Для этого наши защитники использовали 155-мм снаряды для гаубицы.

Для уничтожения вражеской группы понадобились два точных удара. Видео опубликовал в Telegram-канале украинский журналист Юрий Бутусов.

"Два прямых попадания 155 мм снарядов по группе российских военных под Угледаром. Группа идет колонной по одному, и первый выстрел украинской гаубицы накрыл россиян, они не успели рассредоточиться и залечь", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что часть оккупантов была убита или ранена, уцелевшие подошли к месту первого попадания. В этот момент второй снаряд тоже точно накрыл врага.

"Блестящая корректировка украинских аэроразведчиков и стрельба артиллеристов. Такая призовая стрельба заслуживает наград", – добавил Бутусов.

Напомним, ранее украинские защитники на восточном направлении из дрона выследили российских оккупантов, обустраивавших себе позиции. Враг был ликвидирован точным сбросом с беспилотника.

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Война в Украине