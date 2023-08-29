ВСУ из Хаймарса уничтожили Р-330Ж 'Житель' оккупантов вместе с экипажем (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать технику оккупантов на разных участках фронта. В частности, защитникам Украины удалось ликвидировать российский комплекс РЭБ Р-330Ж "Житель" вместе с экипажем.

Для этого военные нанесли удар с РСЗО "HIMARS". Об уничтожении комплекса сообщил украинский журналист Юрий Бутусов в Telegram.

"Российский военный КамАЗ, попавший под пристальный глаз украинских аэроразведчиков из подразделения Flying Skull, "случайно" вывел нашу птицу на дорогой подарок – комплекс радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель" не очень умело спрятан под деревьями", – говорится в сообщении.

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Удар уничтожил российский комплекс, а также живую силу оккупантов. На видео можно увидеть, как украинские военные обнаружили расположение Р-330Ж "Житель", а затем нанесли точный удар по технике захватчиков.

Точное время и место уничтожения комплекса "Житель" не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, 18 августа несколько взрывов прогремели в оккупированном Энергодаре. Был взорван кабинет так называемого начальника полиции города во время совещания.

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